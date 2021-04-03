В Москве оценили работу ярославских следователей

Ярославские следователи получили хороший отклик. Фото: СУ СКР по Ярославской области

2 апреля председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание, на котором обсудил совместную работу СК и СМИ.

Ярославские следователи получили хороший отклик от главы.

- Сотрудники ярославского управления решают задачи, возложенные на ведомство, - рассказал председатель.

После совещания следователям было поручено следить за комментариями, которые пишут жители в официальных группах ведомства. Это нужно для того, чтобы улучшить работу комитетов.

- Главное – это создать прямой контакт с гражданами, - дополнил Бастрыкин.