В Москве оценили работу ярославских следователей

Ярославские следователи получили хороший отклик.
Фото: СУ СКР по Ярославской области
2 апреля председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание, на котором обсудил совместную работу СК и СМИ.
Ярославские следователи получили хороший отклик от главы.
- Сотрудники ярославского управления решают задачи, возложенные на ведомство, - рассказал председатель.
После совещания следователям было поручено следить за комментариями, которые пишут жители в официальных группах ведомства. Это нужно для того, чтобы улучшить работу комитетов.
- Главное – это создать прямой контакт с гражданами, - дополнил Бастрыкин.