В Ярославле стоимость проезда останется 28 рублей

Льготы и проездные можно использовать во всех автобусах. Фото: Мэрия Ярославля

О том, как после транспортной реформы ярославцы будут оплачивать проезд, рассказали в мэрии Ярославля. Льготы и проездные можно использовать во всех автобусах.

— Мы планируем ввести единую систему безналичной оплаты проезда и проездных билетов. Это возможно только при работе всех маршрутов по регулируемым тарифам. После изменений в транспортной схеме проездные и прежняя стоимость в 28 рублей никуда не денутся, — рассказал первый заместитель директора ДГХ— начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Кроме этого, за движением автобусов можно следить по навигации через телефон.