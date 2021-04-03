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Общество3 апреля 2021 16:38

В Ярославле стоимость проезда останется 28 рублей

Будет действовать единая система оплаты
Влада Красоткина
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Льготы и проездные можно использовать во всех автобусах.

Фото: Мэрия Ярославля

О том, как после транспортной реформы ярославцы будут оплачивать проезд, рассказали в мэрии Ярославля. Льготы и проездные можно использовать во всех автобусах.

— Мы планируем ввести единую систему безналичной оплаты проезда и проездных билетов. Это возможно только при работе всех маршрутов по регулируемым тарифам. После изменений в транспортной схеме проездные и прежняя стоимость в 28 рублей никуда не денутся, — рассказал первый заместитель директора ДГХ— начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Кроме этого, за движением автобусов можно следить по навигации через телефон.