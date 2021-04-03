В Ярославле уволился заместитель директора ДГХ

Владимир Бобков написал заявление по собственному желанию Фото: Мэрия Ярославля

Из мэрии Ярославля уволился первый заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Бобков. Он написал заявление по собственному желанию.

- Заявление подписано. На данный момент вакансия заместителя директора ДГХ открыта, - прокомментировали увольнение в пресс-службе мэрии.

О новом месте работы Бобкова пока неизвестно. После его ухода в ДГХ остались работать пять заместителей директора. Но 1 апреля мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что области нужен еще один.