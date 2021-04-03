"Единая Россия" приостановила членство в партии Романа Фомичева

Членство в партии Романа Фомичева приостановлено. ФОТО: сайт регионального отделения партии "Единая Россия"

Ярославское отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата регионального заксобрания Романа Фомичева. Вчера, 2 апреля, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Сегодня следствие вышло в суд с ходатайством о заключении депутата под домашний арест.

- В партии существует четкое правило – если на ее члена было заведено уголовное дело, его членство в партии приостанавливается до вынесения решения по делу. В случае вынесения обвинительного приговора будет решаться вопрос об исключении, - рассказала секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова.