Депутата яроблдумы подозревают в посредничестве во взяточничестве

Следствие просит заключить Фомичева под домашний арест. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Вчера, 2 апреля, в Ярославле был задержан депутат областной Думы Роман Фомичев. Сегодня стало известно, что его подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. О какой сумме идет речь, следствие не уточняет.

- В Кировский районный суд Ярославля 3 апреля поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Романа Фомичева меры пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе областного суда.