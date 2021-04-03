На Октябрьском мосту в Ярославле полицейские спасли мужчину

На Октябрьском мосту жители Ярославля заметили мужчину. Ему угрожала опасность. Фото: Влада Красоткина

1 апреля на Октябрьском мосту жители Ярославля заметили мужчину. Ему угрожала опасность.

На помощь приехали полицейские. Они начали разговор с ярославцем, смогли близко подойди и сняли его с перил моста.

- Предварительно установлено, что причиной такого поступка стали семейные проблемы. Жителя города доставили в отдел полиции, а оттуда передали врачам, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

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