В Ярославской области пройдет онлайн-марафон по работе в IT-сфере

Для ярославских старшеклассников, студентов и жителей с ОВЗ пройдет бесплатный онлайн-марафон по работе с искусственным интеллектом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10-11 апреля для ярославских старшеклассников, студентов и жителей с ограниченными возможностями здоровья пройдет бесплатный онлайн-марафон по работе с искусственным интеллектом. Для участия и выполнения заданий нужен только компьютер и мобильный телефон с доступом в Интернет.

В эти два дня перед ребятами выступят представители российских IT-компании и сотрудники технических вузов России. Они расскажут, как работать в IT-сфере и как построить здесь карьеру.

- Про обучение мы расскажем на марафоне. После можно записаться на 8-недельные курсы. Они будут включать еженедельные двухчасовые занятия, разборы в группах с кураторами, а в некоторых городах можно подать заявку на однодневные интенсивы, - рассказала руководитель проекта «Искусственныи интеллект: быстрыи старт с нуля», директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.

Оставить заявку на участие можно по этой ссылке https://ii-s-nulya.ru/marafon.