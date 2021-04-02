Романа Фомичева не собираются лишать депутатских полномочий. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Сегодня, 2 апреля, в Ярославле был задержан депутат региональной думы Роман Фомичев. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, он подозревается в совершении коррупционного преступления. Подробности дела пока не разглашают.

Как рассказали КП-Ярославль в региональном заксобрании, сегодня в адрес руководства Думы поступило официальное уведомление о возбуждении в отношении Романа Фомичева уголовного дела, запрошен ряд документов.

- Оснований для досрочного прекращения полномочий на сегодня нет. Соответствующее решение согласно закону о статусе депутата может быть принято в связи вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Решение должно быть также закреплено постановлением Думы. Соответственно, до завершения следственных действий и до вынесения своего решения судом говорить о прекращении депутатских полномочий Романа Фомичева преждевременно, - пояснил председатель Думы Михаил Боровицкий.