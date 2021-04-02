В Ярославской области организовали переправу из-за разлива реки

В Переславском районе организовали переправу через реку Кубря. Фото: "Подслушано Переславль"

В Переславском районе организовали переправу через реку Кубря.

В воде оказался участок дороги Глебовское-Леонтьево.

Переправа работает с 7:00 до 9:00 утра, с 12:00 до 14:00 дня, с 16:30 до 18:30 вечера.

Жители Переславского района ежегодно страдают из-за разлива Кубри. Недавно они оказались отрезаны от внешнего мира без еды и питьевой воды. Сотрудники районной администрации помочь не могу, потому что получат за это срок.