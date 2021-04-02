Ярославцев будут прививать вакциной «ЭпиВакКорона» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Ярославскую область должны начаться поставки второй вакцины от коронавируса – препарата «ЭпиВакКорона». По данным департамента здравоохранения и фармации, в больницы региона вакцина должна поступить уже в апреле.

Как и «Спутник V» вакцина «ЭпиВакКорона» вводится дважды. Решение, какая вакцина лучше подойдет пациенту, должен принять врач, который проводит осмотр перед прививкой.

Первым компонентом препарата «Спутник V» привиты уже более 57 тысяч ярославцев. В области открыты 47 пунктов вакцинации, работает 31 мобильная медицинская бригада и 18 мобильных прививочных пунктов.