Часть Ярославля перекроют из-за благотворительного полумарафона

18 апреля часть центра Ярославля будут закрыта для машин Фото: Мэрия Ярославля

18 апреля в Ярославле пройдет VII благотворительный полумарафон «Притяжение весны». Из-за этого часть города, в основном, центр, будет перекрыта для проезда автомобилей.

По каким улицам будет не проехать 18 апреля с 7 утра до 15.30:

- Которосльная набережная (нижний и верхний ярусы) от парка «Тысячелетия»,

- Московский проспект в районе музея-заповедника,

- Андропова в районе военного госпиталя,

- Подзеленье,

- Волжская набережная (средний и нижний ярусы),

- Волжский спуск,

- Красный съезд,

- Флотский спуск,

- Пятницкий съезд.

Кроме того, здесь с 18:00 17 апреля до окончания мероприятия вводится временное ограничение на стоянку и остановку машин.