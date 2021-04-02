Часть Ярославля перекроют из-за благотворительного полумарафона

18 апреля часть центра Ярославля будут закрыта для машин
Фото: Мэрия Ярославля
18 апреля в Ярославле пройдет VII благотворительный полумарафон «Притяжение весны». Из-за этого часть города, в основном, центр, будет перекрыта для проезда автомобилей.
По каким улицам будет не проехать 18 апреля с 7 утра до 15.30:
- Которосльная набережная (нижний и верхний ярусы) от парка «Тысячелетия»,
- Московский проспект в районе музея-заповедника,
- Андропова в районе военного госпиталя,
- Подзеленье,
- Волжская набережная (средний и нижний ярусы),
- Волжский спуск,
- Красный съезд,
- Флотский спуск,
- Пятницкий съезд.
Кроме того, здесь с 18:00 17 апреля до окончания мероприятия вводится временное ограничение на стоянку и остановку машин.