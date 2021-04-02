В Ярославской области началось половодье Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области началось половодье. Чтобы оно прошло безболезненно для ярославцев, изменили режим работы гидроузлов, сообщили в правительстве региона. По данным региональных властей, сейчас ситуация стабильна.

- Мониторинг идет в постоянном режиме. На сегодняшний день уровень воды в Волге в границах Ярославля – 83,78 метра по Балтийской системе, - пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Наблюдение за гидрологической ситуацией на реках и водоемах ведется на 30 стационарных постах и двух дополнительных.

Но с тем, что «все идет по плану» категорически не согласны жители двух деревень Переславского района. Люди оказались в критической ситуации из-за раннего разлива реки и отсутствия моста. Если вода и дальше продолжат прибывать, переславцы будут отрезаны от «большого мира».