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Общество2 апреля 2021 10:14

Ярославский чиновник должен вернуть 75 миллионов рублей

Уголовное дело закрыли, но гражданский иск удовлетворили
Полина Вачнадзе
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Владимир Хмелев, бывший директор департамента строительства Ярославской области, должен выплатить 75 миллионов рублей. Эта сумма была переплачена во время строительства КЗЦ «Миллениум».

Прокурорская проверка установила, что Хмелев подписал документы о выполнении работ не удостоверившись, что эти работы выполнены. Кроме того, следствие пришло к выводу, что и стоимость работ, и ценники на материалы были завышены.

В 2015 году в отношении Владимира Хмелева возбудили уголовное дело, но оно было закрыто из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Казалось бы, шансы вернуть 75 переплаченных миллионов равны нулю, однако, прокуратура добилась рассмотрения гражданского иска. Гаврилов-Ямский районный суд принял решение взыскать с экс-чиновника эти деньги. Хмелев попытался решение оспорить, но безрезультатно: областной суд согласился с мнением нижестоящей инстанции.