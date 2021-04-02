Ярославский чиновник должен вернуть 75 миллионов рублей

Владимир Хмелев, бывший директор департамента строительства Ярославской области, должен выплатить 75 миллионов рублей. Эта сумма была переплачена во время строительства КЗЦ «Миллениум».

Прокурорская проверка установила, что Хмелев подписал документы о выполнении работ не удостоверившись, что эти работы выполнены. Кроме того, следствие пришло к выводу, что и стоимость работ, и ценники на материалы были завышены.

В 2015 году в отношении Владимира Хмелева возбудили уголовное дело, но оно было закрыто из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Казалось бы, шансы вернуть 75 переплаченных миллионов равны нулю, однако, прокуратура добилась рассмотрения гражданского иска. Гаврилов-Ямский районный суд принял решение взыскать с экс-чиновника эти деньги. Хмелев попытался решение оспорить, но безрезультатно: областной суд согласился с мнением нижестоящей инстанции.