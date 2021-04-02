"Они готовы помочь, но не могут": почему в Ярославской области не помогают людям, страдающим от разлива реки

Начало разлива реки Кубря. Фото: Анна Соловьева

Ежегодно в деревнях Леонтьево и Ченцы разливается река Кубря. Люди запасаются питьевой водой и едой, потому что связь «большой землей» может быть потеряна на неопределенный срок.

В этом году Кубря разлилась раньше обычного, и жители не успели вовремя подготовиться.

Проблеме не один год. За этот срок администрация так и не смогла ее решить. Для полноценной жизни в деревнях нужен мост. Ведь за разливом, на другом берегу, - работа, магазины, медицинская помощь.

Анна Соловьева - жительница одной из деревень. Недавно женщине удалось поговорить с властями района о насущной проблеме.

- Я ходила на разлив и встретила там сотрудников администрации и МЧС. Они сказали, что строить мост могут только с разрешения ярославских органов власти. В областном центре архитекторы посчитали стоимость постройки. Вышло 20 миллионов. Таких денег в районе нет, в области тоже не дают, - рассказывает Анна.

В разговоре с ней, сотрудники администрации Переславля рассказали, что давно хотят помочь жителям, но за самовольную постройку моста они могут получить срок.