Жительница Ростова перевела мошеннику полмиллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Ростовского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил, что нужно обналичить деньги с её банковских счетов, так как с ними производят подозрительные операции. Звонивший убедил потерпевшую перевести все деньги на другой «безопасный» счет.

-Ущерб составил 494 тысячи рублей. По данному факту в полиции проводят проверку, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.