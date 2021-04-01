На затопленных улицах Ярославля плавают утки

Фото: скрин из видео Светланы Армеевой

В одном из дворов микрорайона Творогово началось самое настоящее наводнение. По словам местных жителей, промерзла канава водоотведения. Ее нужно было отогреть, чтобы уходили сточные воды и не подтопляли жилые дома. Однако администрация Красноперекопского района на звонки и просьбы горожан не реагировала. Зато утки быстро сориентировались и облюбовали стихийный водоем. Единственным, кто смог решить проблему с подтоплением и помог прогреть канавы водоотведения, стал депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников.

- Проблема возникла из-за халатного отношения администрации и департамента городского хозяйства к своим обязанностям! Эта территория должна обслуживаться ими, но ничего там не делалось на протяжении нескольких лет, - поделилась очевидец Светлана Армеева.