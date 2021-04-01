В Ярославле в рамках благоустройства уничтожают здоровые деревья

Фото: из группы вк "Ярославль LIVE"

С приходом весны в Ярославле начались различные работы по благоустройству дворовой территории. Проводятся они в рамках проекта «Решаем вместе». Конечно, логично было бы устранить сначала первоочередные проблемы, такие как огромные ямы и лужи. Они мешают и прохожим, и водителям. Автомобили застревают в ямах, скрытых под толщей воды. Ярославцы жалуются, что не могут выйти из подъездов и пройти по двору – все затоплено.

Но благоустройство начали со спиливания деревьев. Где-то их срубали, оставляя лишь пеньки.

- Зачем и во имя какого такого благоустройства необходимо спиливать здоровые деревья. простоявшие много десятков лет и никому ранее не мешавшие? О том, что работы проводятся со всеми возможными нарушениями даже и говорить не стоит. Ни одной красной ленточки предупреждающей, - обсуждают подписчики социальных сетей.