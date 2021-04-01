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Общество1 апреля 2021 17:30

Ярославские спортсмены выиграли чемпионат России по фристайлу

Из-за погодных условий финал не проводился
Влада Красоткина
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Весь пьедестал почета был занят нашими спортсмены.

Фото: Правительство Ярославской области

Чемпионат России по фристайлу принес Ярославской области золотые, серебряные и бронзовые медали. Весь пьедестал почета был занят нашими спортсмены.

- В индивидуальных выступлениях Любовь Никитина успешно выполнила заявленный финальный прыжок и возглавила турнирную таблицу среди девушек. Серебряную медаль чемпионата страны завоевала Есения Пантюхова, а бронзовую – Анастасия Прыткова, - рассказали в правительстве Ярославской области.

К сожалению, из-за плохих погодных условий, спортсмены-мужчины не успели выступить в финале. Результаты определили по итогам квалификации. Победителем стал Максим Буров, серебро – у Павла Кротова, а бронза – у Станислава Никитина.