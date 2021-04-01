Мэр Ярославля показал проект благоустройства «Озерной гривки»

Ярославцам показали проект благоустройства «Озерной гривки» Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице ВКонтакте рассказал о благоустройстве «Озерной гривки». Эта территория находится в пойме реки Урочь рядом с улицами Красноборская, Сахарова и проспектом Машиностроителей. Здесь, к большой радости многих заволжан, собираются построить многофункциональный спортивно-игровой комплекс на три площадки.

На одной сделают поле для футбола, баскетбола и других активных игр. Рядом поставят лавки для болельщиков.

- Площадка для воркаута будет обрамлена конструкцией круглой формы, которая выполнит функцию многофункционального турника. Кроме того, предполагается установить качели и боксерскую грушу, а вокруг расположить тренажеры и брусья. И конечно, будет детская площадка, где установят игровые комплексы, качели и скамейки для родителей. Также предполагается организация зоны для спуска к воде и кормления птиц, представляющая собой деревянный настил на сваях, - описал проект глава города.

Кроме «Озерной гривки» в Ярославле в этом году собираются облагородить Юбилейный парк и Тверицкую набережную.