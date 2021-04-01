В Ярославскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса

Ярославская область приняла новую партию вакцины от коронавирус «Спутник V». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославская область приняла новую партию вакцины от коронавирус «Спутник V», на этот раз поступило 7600 доз.

- Сейчас в регионе действуют 47 пунктов вакцинации. В отдаленных населенных пунктах работают 31 мобильная медицинская бригада и 18 мобильных прививочных пунктов, - рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Ярославцев, которые живут в сельской местности, но хотят сделать прививку на вакцинацию возят на специальном транспорте.