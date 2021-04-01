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Общество1 апреля 2021 17:00

В Ярославскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса

На этот раз пришло 7600 доз
Влада Красоткина
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Ярославская область приняла новую партию вакцины от коронавирус «Спутник V».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославская область приняла новую партию вакцины от коронавирус «Спутник V», на этот раз поступило 7600 доз.

- Сейчас в регионе действуют 47 пунктов вакцинации. В отдаленных населенных пунктах работают 31 мобильная медицинская бригада и 18 мобильных прививочных пунктов, - рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Ярославцев, которые живут в сельской местности, но хотят сделать прививку на вакцинацию возят на специальном транспорте.