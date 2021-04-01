В Рыбинске ввели безналичную оплату в общественном транспорте

Теперь в городских троллейбусах можно расплачиваться банковской картой Фото: Администрация Рыбинска

С 1 апреля жители Рыбинска могут забыть о бесконечном подсчете мелочи для оплаты проезда. Теперь в городских троллейбусах можно расплачиваться банковской картой и другими безналичными способами. Год назад такую систему внедрили в автобусы. К оплате принимаются карты «Visa», «MasterCard», «Мир».

- Городские автобусы и маршрутные такси ввели безналичную оплату проезда больше года назад. Троллейбусному предприятию потребовалось время на решение организационных и финансовых вопросов. Зато теперь пассажиры могут оплатить проезд картой или другим устройством с банковской технологией в любом городском транспорте, - отметила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Пассажиры автобусов вместо билетов будут получать чек, который выдает терминал. А вот пассажирам троллейбуса кондуктор выдает билеты трех цветов. Красный – тем, кто оплатил наличкой, синий – льготникам, зеленый получат пассажиры, использовавшие банковскую карту.

Если вдруг вам удобнее платить наличными, то волноваться не стоит, этот способ сохраняется. Для льготников тоже ничего не меняется, их оплата по социальной карте остается.