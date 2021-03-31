Ярославским выпускникам дали советы при выборе работы

Tele2 составила советы, которые помогут при поиске работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скоро в вузах страны начнутся традиционные церемонии по вручению дипломов выпускникам. Как правило, с июня молодые специалисты начинают искать работу. Tele2 составила советы, которые помогут сделать правильный выбор.

Определитесь с направлением деятельности и отраслью

Важно начинать первые профессиональные шаги именно в той сфере, которую вы видите приоритетной для дальнейшего развития. По мнению HR, часто молодые специалисты совершают ошибку, выбирая в качестве работы место, «куда взяли», но не то, к чему лежит душа. Лучше устроиться на вакансию с меньшей зарплатой, но в нужной сфере, чем на должность из совершенно чуждой отрасли. Это станет хорошим вкладом в будущее. За первые год-два вы наберете необходимый опыт, а далее – сможете претендовать на более высокую позицию.

Сформируйте список интересующих предприятий

Оцените, какие компании нужной отрасли есть вашем регионе. Изучите их сайт и вакансии, а также посмотрите в интернете, как у них построена работа по вашему направлению. Если вас интересует логистика и закупки, то каких поставщиков они ищут, как часто размещают объявления об этом. Если PR, то какие публикации о них есть в СМИ, как позиционируют себя. Важный момент: свой выбор надо остановить на таком работодателе, кто будет с вами «на одной волне». Во всех компаниях существует своя корпоративная культура или, по-другому, ценности. К примеру, у оператора Tele2, который работает в ярославском регионе достаточно давно, приняты: открытость, гибкость, бережливость, действие, вызов и качество. Понятные и близкие многим качества.

Проверьте отзывы о работе в компании

Для этого тщательно оцените не только негативные комментарии, но и позитивные. Также в помощь соискателям – исследования различных порталов о трудоустройстве. Интересно, что Tele2 заняла первое место в телеком-отрасли и седьмое – среди крупнейших компаний. По итогам внутреннего исследования оператора, 95% сотрудников Tele2 показывают высокую вовлеченность и отмечают, что им нравится работать в компании.

Подготовьтесь к самопрезентации Теперь, понимая потребности компании, выделите в себе те качества, которые будут отвечать вакансии. Для резюме составьте список проектов из вуза и стажировок, в которых вы участвовали, перечислите полученные навыки с фокусом на то, что они помогут в этой работе. Грамотное резюме – это залог успеха, напоминает пресс-служба оператора.