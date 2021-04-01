Между Ярославлем и Санкт-Петербургом будет ходить дополнительный двухэтажный поезд Фото: Полина Вачнадзе

В майские праздники между Ярославлем и Санкт-Петербургом будет ходить дополнительный двухэтажный поезд. Состав будет делать остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.

В составе – 10 купейных вагонов, в том числе вагон со специализированными купе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 30 апреля и 7 мая, из Ярославля – 3 и 10 мая.