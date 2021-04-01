Смеха ради: МегаФон назвал 10 любимых комедий ярославцев

ФОТО: ПАО Мегафон

Самыми популярными комедийными фильмами у жителей Ярославского региона стали российские комедии. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив данные собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года.

По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии и драмы в первом квартале 2021 года поровну лидируют среди остальных киножанров у ярославцев. При этом ярославцы отдают предпочтение именно российским кинолентам, на долю которых приходится более 60% просмотров.

Также в топ-10 исследования вошли:

- Последний богатырь*;

- Настоящее будущее*;

- Холоп*;

- Как Надя пошла за водкой*;

- Убойный огонек;

- Мой друг дед Мороз;

- Один дома.

Среди комедийных ситкомов, по данным аналитиков МегаФона, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «257 причин, чтобы жить»*. Интересно, что на четвертом месте топа расположился знаменитый американский сериал «Друзья», который не теряет актуальности даже 25 лет спустя. Замыкает пятерку российский сериал «Война семей»*.

*доступен в сервисе START

**доступен в сервисе more.tv