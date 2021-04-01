В ярославском техническом университете назначили нового ректора

Ректором ЯГТУ назначена Елена Степанова. ФОТО: сайт ЯГТУ

Елена Степанова, с марта 2018 года исполнявшая обязанности ректора ЯГТУ, назначена полноправным ректором вуза.

С 2001 по 2014 годы Елена Степанова работала в ГОУ ЯО «Институт развития образования», с 2010 года – ректором. С 2014 года занимала должности советника, руководителя центра и проректора по экономическим, социальным вопросам и организационному развитию в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», с 2018 года работает в ЯГТУ.

Елена Степанова имеет государственные награды и знаки отличия, является лауреатом премии Губернатора Ярославской области в сфере образования, принимала участие в разработке Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, Концепции создания и развития ИТ-кластера региона и многих других проектов.