В Ярославской области иномарка насмерть сбила пешехода

31 марта под колеса машин попали два пешехода Фото: Олег УКЛАДОВ

60-летний житель Рыбинского района попал под колеса «Фольксвагена». ДТП произошло поздно ночью 31 марта на 62-м километре дороги Ярославль-Рыбинск. Мужчина шел по проезжей части и его сбил «Фольксваген», за рулем которого находился 36-летнйи водитель.

- Пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель был трезв, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Примерно в это же время под колеса «Хендэ Солярис» попал ярославец: он перебегал проезжую часть улицы Пирогова в неположенном месте. С травмами пешехода увезли в больницу. Как и в первом случае, водитель был трезв.