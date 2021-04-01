В Ярославле украли четыре фермы

Ущерб владелец оценил в 1 миллион 650 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний ярославец подозревается в краже дорогостоящего оборудования для «майнинга» криптовалют. Как считает следствие, он взломал замок на хозпостройке, где находилось оборудование, и украл четыре «фермы». Ущерб владелец оценил в 1 миллион 650 тысяч рублей.

Подозреваемый отпираться не стал, тем более, что и смысла уходить в несознанку не было: дорогостоящую ферму нашли и изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Криптовору грозит срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.