На ярославских дорогах поставили новый дорожный знак. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Новый дорожный знак «Яма» установили на дороге Ярославля, с легкой руки водителей и пешеходов переименованного в Ямославль. Знак, конечно, не имеет никакой юридической силы, зато предупреждает водителей об опасности, которая скрывается под водой.

Треногу с табличкой поставили на улице Яковлевской. Яма там стала уже местной достопримечательностью: из нее с большим трудом и только при помощи грузовой машины смог выехать мусоровоз, вчера, по словам очевидцев, еле-еле преодолели водное препятствие КАМАЗ и легковушка.

- Пора постоянный бакен ставить для обозначения фарватера, и створные значки по бокам, - смеются ярославцы.

- Весь Ярославль – одна сплошная яма.