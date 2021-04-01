В Рыбинске завершили проверку «качества» воздуха после пожара на заводе

Экспресс-тест превышений не показал Фото: Правительство Ярославской области

Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды закончили проверку воздуха в жилой зоне Рыбинска, которая находится рядом с горевшим заводом «Магма».

Анализ остатков продуктов горения показал, что превышений нет ни по одному из показателей. Это данные экспресс-теста, окончательные выводу будут сделаны после анализа отобранных проб на содержание загрязняющих веществ.

Если жители Рыбинска почувствуют неприятный запах, они могут обратиться по телефонам 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8(4852)73-70-19.

Пожар на рыбинском заводе произошел 30 марта вечером. Пострадавших нет, но сгорели постройки и имущество предприятия на площади в три тысячи квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован только утром 31 марта.