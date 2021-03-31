"Нам очень нужны учителя будущего": в Ярославле проходит конкурс для студентов-педагогов

Будущим педагогам предстоит три дня состязаться за звание лучших. Фото: "Учитель будущего. Студенты"

31 марта в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» прошло открытие полуфинала всероссийского профессионального всероссийского конкурса «Учитель будущего. Студенты».

На базе ЯГПУ им. К.Д Ушинского будущим педагогам предстоит три дня состязаться за звание лучших, а также за главный приз - стажировку во Всероссийских детских центрах. Ребят ждет взбучка на учительских кейсах, труд над созданием собственного проекта и стратегические игры, при прохождении которых нужно проявить все учительские навыки.

- Конкурс направлен не только на раскрытие профессиональных умений, но и на развитие внутренних качеств. Я искренне желаю всем студентам, чтобы внутренний свет, который есть в вас, обязательно засветился в полную силу. И только в этом случае, вы сможете передать этот свет другим, - поприветствовал участников на открытии заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Дойти до финала конкурсантам помогут спикеры с многолетним стажем, которые проведут не один мастер-класс. В их числе будет игрок телевизионного клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов и директор по продвижению образовательных инициатив в органах власти, компании Яндекс Дмитрий Растворов.