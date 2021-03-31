Пьяный мужчина до смерти избил свою возлюбленную

В Ярославле на улице Большая Октябрьская нашли тело 34-летней женщины. Фото: СУ СКР по Ярославской области

28 марта в Ярославле на улице Большая Октябрьская нашли тело 34-летней женщины. Никаких следов насильственной смерти не было, но после экспертизы стало ясно - ее убили. Ярославна скончалась от тупого удара в живот, который повредил внутренние органы.

- К расследованию уголовного дела подключились криминалисты и сотрудники уголовного розыска. В этот же день установили подозреваемого, им оказался 35-летний сожитель потерпевшей, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Мужчина пришел домой пьяный и избил свою возлюбленную в живот до смерти, а после скрылся. Сейчас беглеца задержали, против него возбуждено уголовное дело. Также подозреваемый убийца признался, что свою вторую половинку убил, потому что поругался с ней.