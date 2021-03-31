В Ярославской области запустили новую образовательную программу для особенных детей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области начала работать образовательная программа для «особенных» детей. И первым мероприятием в ее рамках стал фестиваль «Образован и Я», где рассказали о проектах дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вчера, 30 марта, внутри марафона педагогического мастерства были представлены лучшие образовательные практики ярославских специалистов. Помимо этого, во время фестиваля будут обсуждать вопросы обучения и воспитания детей с аутизмом, педагогическую направленность при реабилитации детей с нарушением слуха, а также специфику логопедической работы.

– Программа направлена на выявление и распространение эффективного опыта обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, – отметила директор департамента образования региона Ирина Лобода. – Нацпроект «Образование» предусматривает создание условий, позволяющих детям с особыми образовательными потребностями получать качественное, доступное образование. Для обучения и социализации таких ребят необходимы высококвалифицированные педагоги, прошедшие подготовку и обладающие специальными знаниями.