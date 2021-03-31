Мэрия Ярославля заплатит 30 тысяч рублей за упавшую в колодец девочку

Женщина с пятилетней дочерью шли по улице Урицкого и ребенок провалился в открытый люк. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия должна выплатить матери пострадавшей девочки 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Несчастный случай произошел в августе прошлого года: женщина с пятилетней дочерью шли по улице Урицкого и ребенок провалился в открытый люк. Благодаря помощи прохожего, девочку сразу вытащили оттуда. Физически она не пострадала, но, по словам матери, у ребенка появились нарушение сна и боязнь темноты.

- В суд было направлено исковое заявление о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в пользу матери ребенка. Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования и взыскал с мэрии компенсацию в размере 30 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Решение суда не вступило в законную силу.