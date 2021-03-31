Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу

Фото: Rostelecom

«Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям.

На данный момент платформа прошла тестирование в более 1 000 школ 15 субъектов РФ, ее возможностями успешно пользуется более 28 тыс. человек.

Пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как сообщает пресс-служба оператора, «Сферум» основан на технологиях социальной сети «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Презентация проекта прошла в Москве, в ИА «ТАСС».