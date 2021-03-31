В Рыбинске задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

МУ МВД России «Рыбинское» было установлено, что подозреваемый размещал на одном из интернет-сайтов объявления о продаже запчастей для автомобиля. Потерпевшая позвонила по указанному телефону, договорилась о покупке и перевела деньги на карту продавца. Однако, ни товара, ни своих денег женщина в итоге не получила. После данного инцидента в полицию поступило еще несколько похожих заявлений, сумма материального ущерба составила от 3 дог 8 тысяч рублей.

-В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления - житель Костромы 1969 года рождения. Мужчина признался в преступлении. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в УМВД по Ярославской области. - В настоящее время расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов его противоправной деятельности.