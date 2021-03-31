Лосей вышедших из леса, будут прогонять шумом

Правительство Ярославской области решило усилить меры защиты против диких животных. Фото: Правительство Ярославской области

Лоси стали частыми гостями в городах и селах региона. Это далеко не всегда безопасно, потому что выход рогатых становится причиной многих ДТП.

Правительство Ярославской области решило усилить меры защиты против диких животных. Для этого будут использовать шумовой отгон.

В конце апреля – мае лосихи отгоняют от себя прошлогоднее потомство перед отелом. Маленькие лосята еще плохо ориентируются в лесу, поэтому выходят к людям. В 2020 году было зафиксировано 15 таких случаев. Встретившись в городе с диким животным, нужно быстрее покинуть зону его видимости, чтобы не провоцировать нападение.

– Охотинспекторы патрулируют прилегающие к городу леса. При обнаружении дикого животного рядом будут отгонять на удаленные территории с использованием шумового метода, - рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.