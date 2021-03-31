Смотрите в оба: в Ярославле пациент больницы украл деньги у соседа по палате

Ничего не подозревавший пациент уснул, и злоумышленник похитил у него банковскую карту. Фото: Александр БОЙКО

В одной из ярославских больниц была совершена кража. Как оказалось, вор и потерпевший были соседями по палате. Ничего не подозревавший пациент уснул, и злоумышленник похитил у него банковскую карту. Дойдя до ближайшего банкомата, он преспокойно снял с нее все деньги – немаленькую сумму в 43 тысячи рублей, причем ему был известен пин-код. Украденное он сразу же потратил.

Подозреваемым оказался житель Вологодской области, не имеющий постоянной работы. В ходе оперативного расследования он признался в содеянном. Выяснилось, что мужчина и до этого привлекался к уголовной ответственности. Более того, он оказался причастным к еще одному преступлению, совершенному в этой же больнице – краже мобильного телефона.

Сейчас молодой человек находится под стражей, в отношении него возбуждено дело по статье УК РФ о краже, пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.