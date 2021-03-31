В Рыбинске возьмут пробы воздуха после пожара на заводе Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Специалисты департамента окружающей среды выехали в Рыбинск, чтобы взять пробы воздуха после ночного пожара на заводе «Магма». Огонь уничтожил постройки и имущество предприятия на 1000 квадратных метров. Пожарные работали на месте ЧП несколько часов. С огнем боролись 120 спасателей, специалисты городского поисково-спасательного отряда, был задействован пожарный поезд СЖД и 27 спецмашин.

После того, как пожар был потушен, рыбинцы стали жаловаться на неприятные запахи и трудности с дыханием.

- Специалисты департамента охраны окружающей среды и регионального центра охраны окружающей среды проверят состояние атмосферного воздуха на границе жилой застройки, - пояснили в правительстве Ярославской области