В Ярославле пять человек осуждены за «поставки» прислуги из Филиппин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский суд вынес приговор обвиняемым по делу о незаконной миграции. Сроки, на которые их лишают свободы, услышали Лилия Абдул-Ганеева, Светлана Новоротова, Алексей Саблюков, Гюлахмед и Эльмар Ахмедовы. Это компания и еще двое подельников, уже получившие сроки, создали преступную группу. Благодаря их четкой и слаженной «работе» 44 жителя Филиппин приехали в Россию под видом высококвалифицированных специалистов, а трудились помощниками по хозяйству и на других специальностях, не требующих больших знаний и навыков.

- Гражданам Республики Филиппины оформляли приглашения, на их основании иностранцы получали визы РФ. Также изготавливались поддельные миграционные карты, уведомления о прибытии, в паспорта иностранных граждан ставились фиктивные отметки о пересечении границы России, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Работали «специалисты» почти три года – с мая 2016-го по март 2019-го. А потом их накрыли сотрудники ФСБ.

В октябре прошлого года два члена этой преступной группы Наталия Самодурова и Сергей Квашенкин уже были осуждены. Получили сроки и остальные обвиняемые. Двоим, Лилии Абдул-Ганеевой и Светлане Новоротовой, дали по 1 году 10 месяцам условно. Алексей Саблюков получил 1 год и 3 месяца колонии строгого режима, а Гюлахмед Ахмедов и Эльмар Ахмедов по полтора года в колонии общего режима. Но родственников освободили в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.