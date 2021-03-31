Замдиректора школы пойдет под суд за футбольные ворота, упавшие на голову ребенка

Жительнице Пошехонья предъявлено обвинение в халатности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя директора по хозяйственной части пошехонской школы, направлено в суд. Женщина обвиняется в халатности.
ЧП на игровой площадке у школы произошло в апреле прошлого года. На 13-летнюю девочку упали футбольные ворота. Подросток получила черепно-мозговую травму.
- Было установлено, что замдиректора не предприняла надлежащих мер к укреплению металлических футбольных ворот, установленных на спортивной площадке школы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Уголовное дело расследовалось почти год. Скоро суд примет свое решение.