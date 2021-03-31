В Ярославской области из-за бруцеллеза приостановили работу сельхозпредприятия

На ферме в деревне Кичибухино были выявлены зараженные бруцеллезом животные. ФОТО: УФССП по ЯО

Судебные приставы на 60 суток приостановили работу сельскохозяйственного предприятия под Переславлем, в котором нарушили карантинные правила.

На ферме в деревне Кичибухино были выявлены зараженные бруцеллезом животные. Но предприятие нарушило правила борьба с карантинными и особо опасными болезнями и не стало уничтожать больной скот.

- Учитывая, что более сотни единиц крупного рогатого скота и 799 овец создавали реальную угрозу распространения возбудителей инфекционной болезни не только на территории хозяйства, но и в районах Ярославской области, эксперты Россельхознадзора обратились суд, который признал организацию виновной в нарушении правил карантина, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

По решению суда запрещен ввоз скота, получение приплода с больных животных, использование молока без термической обработки.