В Ярославле пропал 13-летний подросток со шрамом на лице

Подросток пропал 29 марта. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле идут поиски 13-летнего Архипа Недозрелова. Юноша ушел из дома в Заволжском районе 29 марта и пропал.

На виде подростку 16 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы каштановые, на лице веснушки. Над правой бровью у Архипа шрам около 2 сантиметров.

Был одет в зеленую куртку, темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки на белой подошве.

Если вам известно, где находится подросток, позвоните по номерам 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия «ЯрСпас».