В ярославском сетевом магазине продавали тосол с метиловым спиртом. ФОТО: прокуратура Дзержинского района Ярославля

Сетевой магазин в Дзержинском районе Ярославля продавал опасный для жизни водителей тосол. Как показала экспертиза, в составе охлаждающей жидкости присутствовал метиловый спирт. А он, согласно постановлению правительства РФ, внесен в список ядовитых веществ.

Тот же магазин отличился и при продаже стеклоомывайки. Но по сравнению с наличием запрещенного метилового спирта в тосоле, это нарушение уже не так серьезно. На емкости со стеклоомывающей жидкостью не было информации о производителе, номере партии и условиях хранения товара.

- Прокуратура района по результатам проверки в отдел полиции направила постановление об обнаружении признаков состава преступления по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Также возбуждены административные дела в отношении владельца магазина и директора.