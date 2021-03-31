В Рыбинске сгорел цех кожаных изделий на заводе «Магма-С»

В 23:19 спасатели сообщили о локализации открытого горения Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о возгорании в цехе кожаных изделий рыбинского завода на пульт пожарных поступило вчера, 30 марта, в 20:36. Огонь распространялся с большой скоростью, способствовал этому и сильнейший ветер, который поднялся ближе к вечеру. Сначала сообщалось о пожаре на 400 квадратных метров, но пламя быстро перекинулось на соседние строения. Несмотря на все усилия пожарных расчетов, очень быстро огонь охватил огромную площадь – порядка 1000 квадратных метров.

Только в 23:19 спасатели сообщили о локализации открытого горения, ровно в полночь открытый огонь был потушен, пожарные приступили к проливке.

К работе было привлечено 56 человек личного состава и 19 машин. Пострадавших, к счастью, нет.