В Ярославской области создадут современную систему донорства и трансплантации органов

Специалисты областной клинической больницы уже прошли первый этап обучения в центре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты московского центра будут обучать хирургов Ярославской области различным навыкам: проведению научных конференций и медицинских консультаций в формате видео-приема, а также использованию результатов различных исследований на практике.

– Мы стремимся обеспечить граждан доступной и качественной медицинской помощью по трансплантации органов, удовлетворить потребность населения в этих операциях, – отметил директор НМИЦ имени академика В.И. Шумакова, главный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Врачи НМИЦа посетили областную клиническую больницу и дали своим коллегам рекомендации по работе с пациентами.

Как сказал заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин, самый востребованный вид трансплантации сегодня – это пересадка почки, поэтому работа в рамках соглашения начнется именно с этого вида операций. Специалисты областной клинической больницы уже прошли первый этап обучения в центре.