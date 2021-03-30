МЧС: по Ярославской области пройдут дожди

С 30 по 31 марта в Ярославле пройдут дожди. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 18:00 30 марта и до вечера 18:00 и до 31 числа в Ярославской области будут идти дожди. Также ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с, на дорогах местами будет гололедица.

- Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на дорогах, увеличение количества ДТП, повреждения линий связи, обрушения крыш, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, - рассказали спасатели.