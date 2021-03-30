В Ярославле задержали наркокурьера с крупным запасом мефедрона

С подозреваемым работает полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе наркополицейскими был задержан мужчина 1983 года рождения, у которого изъяли 21 сверток наркотических веществ. Партия предназначалась для дальнейшего сбыта.

- В свёртках находилось наркотическое средство «мефедрон», общей массой 68,2 грамма, - сообщают сотрудники ЭКЦ УМВД России по Ярославской области.

Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по статье, связанной с наркотическими веществами.

Санкции статьи предусматривают разные виды наказания: это может быть лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или штраф до миллиона рублей.