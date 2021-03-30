Окурок «удачно» выбросили: в Ярославле загорелся балкон в многоэтажке

Горел балкон в многоэтажке. ФОТО: Кристина Камнева, группа "Жесть Ярославль" Вконтакте

Сегодня, 30 марта, в Ярославле на Ленинградском проспекте загорелся балкон на седьмом этаже многоэтажного дома. Черным дымом заволокло несколько этажей.

Возгорание довольно быстро потушили, пострадавших, к счастью, нет. По данным ярославского управления МЧС, горел мусор на балконе.

- Кто-то, видимо, окурок «удачно» выбросил, - предполагают ярославцы.

- Живу в этом доме, балкон застеклен. На девятом этаже семейка постоянно курит. Бычки залетают ко мне, весь подоконник в пепле, а у меня ковер лежит, кресло стоит.

- Одни мусор на балконе хранят, другие курят и бычки выкидывают на улицу.