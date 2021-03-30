По факту нападения на ярославского студента возбуждено уголовное дело Фото: Полина Вачнадзе

В отношении ярославца, который вчера, 29 марта, ударил ножом студента демидовского университета, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ЧП произошло на крыльце юридического факультета. После мимолетного конфликта мужчина ударил ножом студента, который выходил из здания. Злоумышленника скрутили, а учащемуся понадобилась медицинская помощь. О том, что произошло, пострадавший рассказал корреспонденту КП-Ярославль.

По словам некоторых очевидцев, нападавший был не в адекватном состоянии.