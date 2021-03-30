Ярэнерго напоминает о правилах электробезопасности в период весенних каникул

Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Во время весенних каникул сотрудники «Ярэнерго» напоминают школьникам и родителям о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов. Линии электропередачи и трансформаторные подстанции являются объектами повышенной опасности. Электрический ток невидим, неслышен, не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, поэтому дети, а иногда и взрослые, не в полной мере осознают, какую опасность представляет собой энергообъекты. Соблюдение нескольких простых, но жизненно важных правил электробезопасности поможет избежать трагедии.

1. Нельзя забираться на опоры линий электропередачи. Опасно играть вблизи трансформаторных подстанций и категорически запрещается проникать внутрь. Нельзя разбивать изоляторы и набрасывать на провода посторонние предметы! Эти действия не только противоправны, но и подвергают вас смертельному риску.

2. Не следует делать селфи вблизи энергообъектов, использовать рядом с электрооборудованием монопод. Велик риск попасть под напряжение –электрический ток может поразить даже при отсутствии прямого контакта человека с токоведущими частями.

3. Оборванные или провисшие электропровода представляют большую опасность . Не подходите к лежащему на земле оборванному проводу ВЛ ближе, чем на 8-10 метров. Вокруг него возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой нужно «гусиным шагом», не отрывая стопы от земли.

4. Опасно запускать рядом с линией электропередачи радиоуправляемые игрушки, воздушные змеи и шары, играть с мячом, разводить костры.

5. Самое безопасное поведение, если вы оказались рядом с объектами энергетики, – вообще не приближаться к ним. При обнаружении обрыва провода, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности нужно срочно позвонить по телефону Контакт-центра «Россети Центр» по телефону: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Энергообъекты – не место для игр и развлечений! Не допускайте нахождения детей и подростков вблизи и на территории объектов повышенной опасности. Будьте бдительны и осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей.